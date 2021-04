Fränk Schleck wird Sportkoordinator der FSCL

Fränk Schleck hat eine neue Aufgabe. Der 41-Jährige ist zum Coordinateur de cyclisme beim luxemburgischen Radsportverband Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL) ernannt worden. Zu den Hauptaufgaben des ehemaligen Radprofis gehören «die Förderung des Radsports in Luxemburg in all seinen Facetten sowie die Koordination und Kooperation mit allen Beteiligten», wie der Verband am Donnerstag in einer Presseerklärung mitteilt. Als Sportkoordinator des Verbands gehört demnach auch die Arbeit mit jungen Fahrern und die Zusammenarbeit mit den Vereinen zur Förderung des Radsports.

«Mit Fränk Schleck haben wir die ideale Person für diese neue Position gefunden», sagt FSCL-Präsident Camille Dahm, «Fränk hat einen sehr guten Ruf im luxemburgischen Radsport und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit.»

Der ältere der Schleck-Brüder wird seine neue Position demnach am 1. Mai antreten. Seit seinem Rücktritt als aktiver Radprofi nach der Saison 2016, rief er den Schleck Gran Fondo ins Leben, eine Radsportveranstaltung, die mehrere tausend Sportler rund um Mondorf zusammenbringt.

(Tom Vergez/L'essentiel)