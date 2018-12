Düdelingen will nochmal «alles geben»

Eine lange Saison steckt den Düdelingern in den Knochen, doch für das letzte Spiel in der Europa League wollen sie nochmal alle Reserven herauskitzeln. «Es wird seltsam sein, wieder zur Normalität zurückzukehren», kommentierten mehrere Spieler am Sonntag nach dem Gewinn des Achtelfinales in der Coupe de Luxembourg gegen Fola Esch. Vor der wohlverdienten Winterpause steht aber mit Betis Sevilla noch ein internationales Schwergewicht auf dem Programm: «Betis spielt ein kompliziertes Spiel, welches es zu meistern gilt», erklärt Techniker Dino Toppmöller. «Wir haben immer noch den Ehrgeiz, mindestens einen Punkt zu machen», gibt sich der Trainer kämpferisch.

Düdelingen hatte sich im Hinspiel knapp eine Stunde wacker gehalten, bevor sie von den Spaniern 3:0 überrollt wurden. Der gefürchtete Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso wird am heutigen Abend auf dem Platz des Josy-Barthel-Stadions nicht auflaufen, was Toppmöller für «eine sehr gute Sache» hält. Düdelingen will sich mit der bestmöglichen Leistung aus der Europa League verabschieden: «Wir werden versuchen, alles zu geben, bevor wir in den Urlaub fahren», so der Trainer.

Aber auch die Spanier stehen unter Druck. Sie müssen gewinnen, um ihren Status als Spitzenreiter in einer sehr starken Gruppe zu halten. Die F91 muss also nochmal Gas geben und hofft dabei trotz der Kälte auf die Unterstützung der Fans im Stadion.

(Saïd Kerrou/ L'essentiel)