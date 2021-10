Christine Majerus erfüllt sich ihren Roubaix-​​Traum

Der Traum wird Wirklichkeit: Wenn am Samstag die Radprofis über das Pavée donnern, dann ist auch Christine Majerus mit von der Partie. In der 125-jährigen Geschichte des Radklassikers Paris-Roubaix waren Frauen bislang immer außen vor. Doch bei der ersten Ausgabe des Klassikers seit Beginn der Pandemie wird es zum ersten Mal auch ein Frauenrennen geben. Majerus habe schon lange davon geträumt, endlich auf dem Kopfsteinpflaster zu fahren, das von viele nur als die Hölle des Nordens bezeichnet wird. «Die Aufregung vor der erstmaligen Teilnahme an diesem legendären Rennen ist groß», sagt die luxemburgische Meisterin. «Es ist ein Rennen gegen die Natur und gegen sich selbst, was gut zu meiner romantischen Vorstellung vom Radsport passt.»

Das Wetter dürfte für Majerus zum Prüfstein werden, denn zum ersten Mal seit 20 Jahren ist für das Rennen regen gemeldet. Alle Zutaten für das richtige Roubaix-Feeling sind also da. «Wir haben Erkundungen durchgeführt, aber auf trockenem Boden», erzählt Majerus. Schlechtes Wetter lasse weniger Raum für Fehler, einen Nachteil will Majerus für sich und ihr Team «SD Worx» darin aber nicht sehen.

Der Luxemburgerin dürfte am Samstag auch ihre großen Erfahrungen im Cyclocross zu Gute kommen. Bei ihren Teilnahmen an der Cyclocross-WM erzielte Majerus immerhin fünf Mal eine Top-10-Platzierung. «Sie wissen technisch gesehen, dass ich diejenige bin, die es am besten kann.», sagt die 34-Jährige und ergänzt, dass die beste Technik nichts nütze, wenn die Beine nicht mitspielen. Majerus stürze Ende August schwer und musste in der Folge kürzertreten. Bei der Straßenrad-WM in Flandern war sie noch nicht wieder vollständig fit. Sie könne daher nicht vorhersagen, wie viel Kraft sie am Ende der Klassikerstrecke noch in den Beinen haben werde.

(hoc/Tom Vergez/L'essentiel)