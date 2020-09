Dan Da Mota drohen drei Jahre Gefängnis

Der Rechtsstreit um Dan Da Mota ist am Dienstag in die nächste Runde gegangen. Der 35-jährige Spieler von Racing Union Luxemburg soll sich des Missbrauchs von Schwäche («abus de faiblesse») schuldig gemacht, also die Schwäche einer Person in betrügerischer Absicht ausgenutzt, haben.

Im konkreten Fall wird dem ehemaligen Nationalspieler vorgeworfen eine 91 Jahre alte Person dazu gebracht zu haben, mehrere Überweisungen auf sein Konto zu tätigen. Der Angeklagte soll sich auf diese Weise nach RTL-Informationen um mehr als 165.000 Euro bereichert haben.

Am Dienstag beantragte die Staatsanwaltschaft eine dreijährige Gefängnisstrafe mit Option auf Bewährung, eine Geldstrafe und eine Entschädigung für das mutmaßliche Opfer. Das Urteil wird am 29. Oktober erwartet.

(pp/L'essentiel)