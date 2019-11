Keiner weiß, wo Portugal trainieren soll

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Frage nach dem Trainingsplatz für die Gäste aus Portugal beschäftigt am Donnerstagmorgen den Luxemburger Fußballverband. Die Ankunft des portugiesische Team wird für den Freitagabend am Findel erwartet. Am Sonntag steigt dann das Qualifikationsspiel für die Euro-2020, Anstoß ist um 15 Uhr. Den Verantwortlichen beim FLF bereitet aber eher der Rasen im Josy-Barthel-Stadion Kopfschmerzen. «Ich hoffe immer noch, dass das Spiel stattfinden wird, aber unter welchen Bedingungen», sagt FLF-Generalsekretär Joël Wolff.

Die Stadtverwaltung hat jetzt die Regie übernommen und arbeitet daran, den Schaden zu begrenzen. Aber das Problem des portugiesischen Trainings bleibt bestehen, denn die UEFA hat den Platzt bis Sonntag gesperrt. Am Donnerstagmorgen war noch keine Lösung gefunden oder gar keine Entscheidung getroffen worden. «Der portugiesische Verband ist zusammen mit der UEFA an der Entscheidung beteiligt», sagt Joël Wolff. Die Gespräche laufen, aber die Uhr tickt, zumal die Anforderungen der amtierenden Europameisters nicht gering sind.

Mehrere Trainingsorte, darunter auch Hesperingen, sind bereits aus dem Rennen. «Wir hatten schon einige Rasenprobleme, aber nicht so gravierend», ist Joël Wolff zuversichtlich und verspricht, in den nächsten Stunden zu kommunizieren.

(nc/L'essentiel)