Schifflingen chancenlos – Diekirch gegen Red Boys

Die Begegnung zwischen dem HBC Schifflingen und dem HC Berchem läutete am Donnerstagabend den sechsten Spieltag in der Handball-Nationaldivision ein. Wer ein spannendes Spiel erwartete, wurde enttäuscht. Berchem präsentierte sich als die in allen Belangen bessere Mannschaft und dominierte seinen Gegner nach Belieben. Nach 60 Minuten ertönte für die überforderten Gastgeber aus Schifflingen schließlich der Schlusspfiff – die Partie endete 19:41.

Tabelle:



1. Berchem 6 220:152 9

2. Esch 5 149:121 8

3. Differdingen 5 165:125 7

4. Käerjeng 4 148:102 6

5. Düdelingen 5 138:129 6

6. Diekirch 5 119:163 2

7. Schifflingen 6 141:213 2

8. Petingen 4 98:173 0

Durch den Sieg hat der HC Berchem vorerst die Führung in der Tabelle übernommen. Am Samstag wollen die Red Boys Differdingen ihre Serie von zuletzt drei Siegen in Serie ausbauen. Bei einem Erfolg in Diekirch könnten die Red Boys punktemäßig mit Berchem gleichziehen.

Das Topspiel steigt am Dienstag, wenn Handball Esch den amtierenden Meister Handball Käerjeng empfängt. Zum Abschluss trifft Petingen auf Düdelingen.

Handball-Nationaldivision, 6. Spieltag:

Donnerstag:

HBC Schifflingen– HC Berchem (19:41)

Samstag:

Chev Diekirch – Red Boys Differdingen (20.15 Uhr)

Dienstag:

Handball Esch – Handball Käerjeng (20 Uhr)

HB Petingen – HB Düdelingen

(sw/L'essentiel)