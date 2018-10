Düdelingen locker weiter – Endstation für Käerjeng

Artikel per Mail weiterempfehlen

Handball Käerjeng ist in der zweiten Qualifikationsrunde zum EHF-Pokal ausgeschieden. Nachdem der luxemburgische Meister das Hinspiel in der eigenen Halle mit 29:33 verloren hatte, setzte es auch im Rückspiel gegen Achilles Bocholt eine Niederlage. Die Belgier setzten sich am Samstag erneut durch und gewannen mit 42:35.

Für den HB Düdelingen geht das Abenteuer in Europa dagegen weiter. Das Team von Trainer Nikola Malesevic entschied das Hinspiel gegen die Georgier von Imedi Telavi 32:25 für sich und ließ beim 41:13-Erfolg im Rückspiel nicht die geringsten Zweifel aufkommen. In der dritten Qualifikationsrunde zum Challenge Cup wartet nun St. Petersburg auf Düdelingen.

(L'essentiel)