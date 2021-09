Clara Tauson gewinnt die Luxembourg Open

Game, set and match for Clara Tauson. The Danish rising star wins her second @WTA title in Luxembourg pic.twitter.com/eGhDLXuYVF — BGL BNP PARIBAS OPEN (@WTAluxembourg) September 19, 2021

Clara Tauson hat am Sonntag die Luxembourg Open gewonnen. Die 18 Jahre alte Dänin, 70. der Weltrangliste, bezwang Titelverteidigerin Jelena Ostapenko aus Lettland mit 6:3, 4:6, 6:4 in drei Sätzen. Tauson setzte ihre Gegnerin immer wieder mit ihrem starken Aufschlagspiel unter Druck und sicherte so den ersten Satz.

Im zweiten Satz ging Ostapenko mehr Risiken ein, brachte einige schwere Bälle ins Feld und erzwang so die Entscheidung im dritten Satz. In diesem gelang Ostapenko zwar ein frühes Break zum 1:2, allerdings fand Tauson in der Folge wieder zu ihrem Spiel und gewann letztendlich dank ihres guten Aufschlagspiels verdient das Turnier in Luxemburg.

(L'essentiel )