Düdelingen und Ettelbrück stehen im Pokalfinale

Im Halbfinale des Coupe de Luxembourg trafen am Mittwochabend der F91 Düdelingen auf Progrès Niederkorn und die Union Mertert/Wasserbillig auf Etzella Ettelbrück. Im Finale am 26. Mai stehen nun F91 und Etzella.

Düdelingen gewann sein Spiel mit 3:1 gegen die Niederkorner, bereits nach 17 Minuten ging Düdelingen in Führung (Malget), um in der 71. Minute das 2:0 und in der 78. auf das 3:0 nachzulegen. Turpel machte mit einem Doppelpack den Sack für F91 zu. De Almeida gelang kurz vor Schluss in der 89. Minute der Ehrentreffer für Progrès zum 3:1-Endstand.

Der Zweitligist Union Mertert/Wasserbillig war gegen Etzella Ettelbrück der klare Außenseiter. Das Spiel verlief entsprechend den Vorzeichen. Ettelbrück traf durch Bidon in der ersten Halbzeit zweimal (20. und 31.) Nach dem Seitenwechsel stellte Arnold auf 3:0, wodurch Ettelbrück ungefährdet ins Endspiel einzog.

Coupe de Luxembourg, Halbfinale:

Mittwoch:

F91 Düdelingen (BGL) – Progrès Niederkorn (BGL) 3:1

Union Mertert/Wasserbillig (EP) – Etzella Ettelbrück (BGL) 0:3

(L'essentiel)