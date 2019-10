«Mir haben nur zwei Millimeter gefehlt»

Es war fast Mitternacht am Montagabend in Kockelscheuer, als sich ein Moment der sportlichen Tragödie entfaltete. Die Menge tobte und peitschte die Lokalmatadorin über drei Stunden nach vorne. Als ein Ball ihrer Gegnerin Denisa Allertova scheinbar im Aus landete, schien alles klar. Die Luxemburgerin riss die Hände vor ihr Gesicht und wollte den lang ersehnten Erfolg bereits feiern.

Aber dann nahm ihre Gegnerin eine «Challenge». Das Video-Schiedsrichterverfahren, wird in diesem Jahr zum ersten Mal beim großherzoglichen Turnier verwendet. Und tatsächlich der Video-Schiedsrichter hab Allertova Recht, der Ball War auf der Linie und damit in. Die Tschechin nutze dann die Gelegenheit um im letzten Tiebreak beim Stand von 6:6 das Spiel an sich zu reißen. Mandy Minella war durch den Zwischenfall wie von der Rolle, vergaß sogar die Seiten zu wechseln bei diesem Spielstand. Sie verlor zwei Punkte in Folge und damit ein intensiv geführtes Match (7:6,6:7 und 6:7).

« Es ist immer schwieriger, zu Hause zu spielen »

«Es hat nicht viel gefehlt, ein Zentimeter vielleicht sogar nur zwei Millimeter, haben den Unterschied ausgemacht.», sagt die Luxemburgerin nach dem Spiel unter Tränen. Sie habe «den Ball ganz nah an der Linie» gesehen. «Ich dachte, dass es zu meinen Gunsten ausgeht». Dennoch wollte sie sich bei den Fans in der Halle bedanken, «die zu so später Stunde noch geblieben waren» und ihr eine «unglaubliche Energie», gegeben hätten.

Sie habe«ein gutes Spiel abgeliefert» und besonders «mentale Stärke» bewiesen gegen eine starke Gegnerin. «Ich hab Widerstand geleistet, und war mit dem Kopf voll da. Es ist immer schwieriger, zu Hause zu spielen, aber ich habe es gut hinbekommen. Aber ein Sieg wäre natürlich schöner gewesen»

