Erste «Luxembourg Open»-​​Details bekannt gegeben

Im siebten Anlauf gelang ihr 2018 der große Coup! Julia Görges, aktuelle Nummer 17 der Welt, gewann das WTA-Turnier in Kockelscheuer. Auch dieses Jahr kommt sie im Oktober ins Großherzogtum, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. «Wir sind glücklich, schon so früh ihre Zusage zu haben», erklärt Direktorin Danielle Maas, «es ist immer gut für ein Turnier, wenn die Titelverteidigerin dabei ist.» Welche Spielerinnen noch bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open an den Start gehen werden, entscheide sich erst rund um das Grand Slam in Wimbledon.

Im Nationalstadion rollt im Herbst 2020 der Ball



Die Qualifikation zur Hauptrunde startet am 12. Oktober, das Finale wird am 20. ausgetragen. Die Preisgelder betragen wie schon im Vorjahr insgesamt 250.000 Dollar. Ab nächstem Jahr winkt den Spielerinnen dann mehr Geld (2020: 275.000$, 2021: 300.000$, 2022: 309.000$).

Maas kündigte am Dienstag zudem eine Neuheit für Kockelscheuer an. Zum ersten Mal komme der Video-Beweis zum Einsatz. Das sogenannte Foxtenn-System liefert bei engen Entscheidungen Bilder von rund um den Court platzierten Hochgeschwindigkeits-Kameras. «Das ist ein echter Mehrwert für die Spielerinnen und die Zuschauer», so Maas.

Doch gleichzeitig ist die Vorgabe der WTA auch eine echte Herausforderung. Die Kosten für die Austragung steigen durch die Foxtenn-Pflicht um 15 bis 20 Prozent. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Ausgaben für das Turnier, das knapp 19.700 Zuschauer anlockte, auf 1,5 Millionen Euro. «Das Gros des Budgets für 2019 haben wir bereits zusammen», erklärt Turnierleiterin Maas zuversichtlich. Und auch abseits des Platzes hat Maas bereits eine Zusage: «Modern Talking»-Star Thomas Anders wird bei der «Players Night» am 13. Oktober mit von der Partie sein.

(nm/pw/L'essentiel)