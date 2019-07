Neues Nationalstadion kostet deutlich mehr

Das künftige Nationalstadion, dass zurzeit in Kockelscheuer entsteht, wird ein deutlich größeres Budget verschlingen, als zunächst geplant. Der Gemeinderat hat am Montag für einen zusätzlichen Kredit in Höhe von 18,75 Millionen Euro gestimmt. Ursprünglich war ein Budget in Höhe von 61,15 Millionen Euro für das Bauwerk im Süden der Hauptstadt veranschlagt worden: 60,35 Millionen waren für das Stadion selbst, 792.000 Euro für den Parkplatz vorgesehen. Nun sollen sich die Gesamtkosten auf fast 77 Millionen Euro belaufen.

Der Anstieg der Kosten führt Schöffe Laurent Mosar (CSV) vor allen auf Fehler in den Berechnungen der «Planungsgemeinschaft Nationalstadion» zurück. «Wir werden für diese Fahrlässigkeit Schadenersatz verlangen», sagt er im Gespräch mit L'essentiel.

Nun doch Konzerte im Stadion

Die Gründe für die Mehrkosten: Auf Anfrage der Polizei sollen Kameras installiert werden, die kompatibel mit dem Überwachungssystem «Visupol» sind. Der Ausbau des Wifi- und 5G-Netzes, die Beleuchtung der Seilnetzfassade und deren Mehrkosten verschlinge ebenfalls einen Großteil der zusätzlichen Gelder. Außerdem soll das Stadion nun doch für kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte, genutzt werden können. Auch die dafür notwendige Technik sei in dem Zusatzkredit enthalten. «Es wäre schade gewesen, diesen Raum nicht für Outdoor-Veranstaltungen zu nutzen», sagt Mosar.

Die Stadt Luxemburg möchte laut Mosar nun den Staat ersuchen, einen Teil der Mehrkosten zu zahlen. «Es ist ein nationales Projekt. Da ist es normal, dass der Staat einen Teil der Mehrkosten übernimmt», so Mosar weiter. Nach der letzten von der Stadt Luxemburg mitgeteilten Frist sollte das neue Stadion bis Mai 2020 vollständig fertig gestellt sein.

(th/L'essentiel)