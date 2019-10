Cristiano Ronaldo fordert Luxemburgs Abwehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Roten Löwen bereiten sich zurzeit auf Portugal und damit auch auf einen der besten Spieler aller Zeiten vor: Cristiano Ronaldo. Er ist einer der 25 Spieler, die vom portugiesichen Nationaltrainer Fernando Santos für die anstehenden Länderspiele in den Kader berufen wurden. Luxemburg trifft am kommenden Freitag in Lissabon auf die Seleção das Quinas Tugas.

Auch André Silva bekam vom Trainer wieder das Vertrauen. Der Frankfurter Stürmer ist, im Gegensatz zu Renato Sanches, wieder dabei. Der Mittelfeldspieler, der für 20 Millionen Euro vom FC Bayern zum OSC Lille wechselte, konnte bisher auch bei seinem neuen Arbeitgeber nicht überzeugen. Auch João Cancelo ließ Santos außen vor – der Verteidiger bekommt bei Manchester City wohl nicht genügend Einsatzzeit.

Leicesters Ricardo Pereira und Bruma von PSV Eindhoven spielen bisher eine starke Saison und wurden berücksichtigt. Ruben Semedo, Innenverteidiger von Olympiakos Piräus, erhielt seine erste Einladung zur portugiesischen Nationalelf. Er wurde vor einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen. Er verbrachte wegen versuchten Mordes und Entführung fünf Monate in Untersuchungshaft.

(L'essentiel/afp)