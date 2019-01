Bob Jungels geht die Saison gut gestylt an

Das Radsportteam Deceuninck – Quick-Step veröffentlichte am Dienstag auf seinem Youtube-Kanal eine Videopräsentation seiner 25 Profis, die gemeinsam in die neue Saison gehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 gewann die Mannschaft fast 700 Rennen.

Der Clip zeigt die Radsportler in den verschiedenen Räumen eines Hotels – die meisten von ihnen im Fitnessstudio. Bob Jungels hat seine Trainingseinheit allerdings schon hinter sich gebracht und wird vor einem Spiegel beim Trocknen seiner Haare gezeigt.

Jungels geht die ersten Aufgaben der neuen Saison also bestens gestylt an. Der letztejährige Gewinner des Klassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich tritt 2019 erstmals vom 12. bis zum 17. Februar bei der Vuelta a Colombia, der Kolumbien-Rundfahrt, in die Pedale. Bei welchen Rennen er noch an den Start geht, teilt sein Team bei der offiziellen Fahrer-Präsentation am 8. Januar mit.

(fl/L'essentiel)