Etzella Ettelbrück kassiert die erste Pleite

Da waren es nur noch drei. Etzella Ettelbrück musste Sonntag seine erste Niederlage in der Saison hinnehmen. Vor heimischem Publikum verlor die Mannschaft knapp mit 90:91 gegen T71 Düdelingen. Neben Amicale Steinsel und Racing Luxemburg ist T71 damit das einzige Team, das noch keinen Punkt abgeben musste.

Tabelle:



1. Amicale Steinsel 3 269:187 6

2. T71 Düdelingen 3 286:237 6

3. Racing Luxemburg 3 248:208 6

4. Etzella Ettelbrück 3 293:251 5

5. Arantia Larochette 3 235:294 4

6. Basket Esch 3 249:255 4

7. Kordall Steelers 3 249:277 4

8. Sparta Bartringen 3 209:238 4

9. Musel Pikes 3 230:244 3

10. Rés. Walferdingen 3 191:268 3

Ettelbrück konnte das Topspiel nur eine Halbzeit lang erfolgreich gestalten. Zum Pausenpfiff lagen die Hausherren noch relativ komfortabel mit 57:41 in Führung. In der zweiten Halbzeit legten die Gäste aber eine Schippe drauf, kämpften sich zurück in die Partie und setzten sich letztendlich auch durch. Allein Frank Müller erzielte 27 Punkte.

Das Spiel zwischen Racing Luxemburg und Basket Esch haben die Aufsteiger aus der Hauptstadt überraschend souverän für sich entschieden. Racing war über die komplette Spielzeit spielbestimmend und gewann am Ende völlig verdient mit 90:73. Keine Probleme hatte dagegen Amicale Steinsel. Der Meister und Pokalsieger beherrschte die Gäste aus Walferdingen nach Belieben und bleibt nach dem 87:55-Erfolg an der Spitze der Tabelle. Bei den Musel Pikes hält die Krise an. Auch im dritten Spiel blieb der Vizemeister sieglos und verlor zu Hause mit 73:79 gegen Sparta Bartringen.

Totel League, 3. Spieltag:

Arantia Larochette – Kordall Steelers 100:96

Musel Pikes – Sparta Bartringen 73:79

Amicale Steinsel – Résidence Walferdingen 87:55

Racing Luxemburg – Basket Esch 90:73

Etzella Ettelbrück – T71 Düdelingen 90:91



(sw/L'essentiel)