WTA-​​Turnier in Luxemburg verliert zwei Top-​​Stars

Die Amerikanerin Venus Williams (WTA-22) wird nicht am WTA-Turnier in Luxemburg in der kommenden Woche teilnehmen. Das teilt der Veranstalter der BGL BNP Paribas Luxembourg Open auf seiner Facebook-Seite mit. Die 38-jährige Williams hatte auch schon das Turnier in Peking wegen einer Knieverletzung nicht bestreiten können.

Auch die frühere Nummer eins der Welt, Wiktoryja Asaranka (WTA-55), wird nicht im CK Sportcenter aufschlagen. Die 29-jährige Weißrussin hat ihre Saison aus persönlichen Gründen vorzeitig beendet. Für Asaranka und Williams rücken Anna Karolína Schmiedlová (SVK/WTA-74) und Kateryna Koslowa (UKR/WTA-107) ins Hauptfeld nach.

Stephens und Keys mögliche Ersatzkandidatinnen

Die Turnierleitung wolle sich bemühen, in letzter Minute noch eine Top-Spielerin zu verpflichten. «Natürlich sind wir sehr enttäuscht, obwohl es nicht das erste Mal passiert», sagt Turnierdirektorin Danielle Maas zu L'essentiel. «Wir werden heute Abend mehrere Telefonate führen. Wir denken unter anderem an die Amerikanerinnen Madison Keys und Sloane Stephens. Es hängt davon, ob sie in Moskau eine Wild Card erhalten. Durch die Absage von Venus Williams haben wir das notwendige Budget, um neue Starterinnen zu verpflichten.»

Nummer eins in der Setzliste ist die Deutsche Julia Görges, die aktuelle Nummer zehn in der Weltrangliste.

(L'essentiel)