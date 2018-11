Heffingen sorgt für dicke Überraschung im Pokal

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Basketballer der US Heffingen haben am Mitwochabend für die größte Überraschung des Pokal-Achtelfinales gesorgt. Der Zweitligiste kegelte mit T71 Düdelingen einen Topclub der Total League aus dem Wettbewerb. Heffingen setzte sich in einem dramatischen Spiel mit 103:102 nach Verlängerung durch.

In den beiden weiteren Mittwochsspielen setzte sich Zolwer in Hostert durch und die Musel Pikes gewannen beim BC Mess.

Coupe de Luxembourg, Achtelfinale:

Dienstag:

Black Star Mersch (+10) – Etzella Ettelbrück 64:101

Red Miners Kayldall (+10) – Amicale Steinsel 60:125

Telstar Hesper (+10) – Arantia Larochette 95:86

Sparta Bartringen – Kordall Steelers 79:67

Nitia Bettemburg (+20) – Basket Esch 60:108



Mittwoch:

US Heffingen (+10) – T71 Düdelingen 103:102 (n.V.)

Gréngewald Hostert – AS Zolwer 83:86

BC Mess (+10) – Musel Pikes 78:102



(L'essentiel)