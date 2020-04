Im Nationalstadion wird 2020 nicht mehr gespielt

Bis vor einem Monat hofften die Funktionäre des luxemburgischen Fußballverbandes (FLF) noch, dass die Nationalmannschaft ab Oktober ihre Spiele im neuen Nationalstadion austragen kann. Das Coronavirus hat ihre Pläne zunichte gemacht. Was FLF-Präsident Paul Philipp am Dienstag gegenüber RTL.lu erklärte, bestätigte Generalsekretär Joël Wolff nun gegenüber L'essentiel: Vor 2021 werde es keine Spiele im neuen Nationalstadion geben. Wenn er stattfinden kann, wird der Völkerbund daher in Josy-Barthel gespielt.

«Es gibt nichts Offizielles, aber es ist nur eine Frage der Berechnung», erklärte Joel Wolff. Denn eigentlich sollte das Stadion bis September/Oktober fertig gestellt werden. Da die Arbeiten eingestellt wurden, liege man mindestens zwei Monate hinter dem Zeitplan zurück. «Damit kommen wir auf Ende November oder Anfang Dezember. Somit wird es keine Spiele mehr geben», erklärt Wolff.

Gala-Spiel im Jahr 2021?

Doch selbst wenn das Stadion fertiggestellt ist, müssten noch Tests mit der Stadt durchgeführt werden. Das Reglement schreibt beispielsweise vor, dass das Stadion vor dem ersten offiziellen Spiel mindestens einmal zu zwei Drittel gefüllt sein muss.

«Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir bereits keine Garantie, dass bis Ende des Jahres ein Spiel mit Zuschauern ausgetragen werden kann», sagt Wolff. Er verweist in diesem Zusammenhang auf Experten, die aufgrund der Corona-Pandemie davon ausgehen, dass vor 2021 keine Massenveranstaltung mehr organisiert werden dürfen. Eine Möglichkeit könnte der Versuch sein, Anfang 2021 ein großes Gala-Spiel gegen eine große europäische Nation zu organisieren, eine Option, die für 2020 wohl endgültig begraben werden kann.

(nc/L'essentiel)