Minella schlägt ehemalige Nummer 2 der Welt

Mandy Minella dominierte die Russin Vera Zvonareva in der dritten Runde der Qualifikation für das Stuttgarter Turnier am Montag. Die ehemalige Nummer 2 der Welt, die heute 34 Jahre alt ist, verlor in fast 2:30 Stunden das Spiel 3:6, 7:5, 2:6 gegen die Luxemburgerin.

Minella ist nun in der Hauptziehung des Turniers – zusammen mit einigen Headlinern, darunter auch der Nummer 1 weltweit, der Japanerin Naomi Osaka, und der Nummer 2 Simona Halep. Das Turnier beginnt am Dienstag beginnt.

First winner of the day and first qualifier reaching the main draw: @mandyminella!

The ???????? defeats Vera Zvonareva in three sets 6-3, 5-7, 6-2.#porschetennis #PTGP19 #centreofattraction pic.twitter.com/GhyUIezTzW