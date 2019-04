Van der Poel gewinnt, Jungels mit auf Treppchen

Der Niederländer Matthieu Van der Poel gewinnt am Mittwoch den Klassiker À travers la Flandre. Er sprintete in einer Gruppe von fünf Fahrern, die an der Spitze des Rennens um den Sieg kämpften – unter ihnen war auch der luxemburgische Radsportler Bob Jungels. Er wurde Dritter.

Mit auf dem Treppchen standen neben Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), Tiesj Benoot (Lotto-Soudal), Matthieu Van der Poel (Corendon-Circus), Lucas Postlberger (Bora) und Anthony Turgis (Direct Energie).

In dieser Saison war Jungels schon öfter an der Spitze eines Rennens zu sehen. So gewann er Kuurne-Bruxelles-Kuurne, und verhalf am vergangenen Freitag beim E3-Preis Flandern seinem Teamkollegen Zdenek Stybar zum Sieg.

(L'essentiel)