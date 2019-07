Jeunesse Esch zieht in die zweite Runde ein

Nachdem Jeunesse Esch letzte Woche ein 0:0-Unentschieden gegen FK Tobol Kostanay eingefahren hat, holten sich die Luxemburger Rekordmeister am Donnerstagnachmittag in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League in Astana, Kasachstan, einen weiteren Punkt (1:1).

Die kasachischen Gastgeber gingen zwar in der 22. Minute in Führung, aber die Escher erreichten dank eines verwandelten Elfmeters durch Mehmet Arslan in der 59. Minute das zweite Unentschieden und qualifizierten sich so für die zweite Runde in der Europa League-Qualifikation. Dort werden sie auf die Portugiesen von Vitoria Guimaraes treffen.

