Escher Clubs müssen nach Osteuropa

Die beiden gesetzten Europa-League-Teilnehmer aus Luxemburg treffen in der ersten Qualifikationsrunde auf Vereine aus Osteuropa: Jeunesse Esch hat Tobol Kostanay zugelost bekommen, den Vizemeister auf Kasachstan. Für die Fola geht es nach Georgien. Der Gegner heißt Chikhura Satchkhere. Beide Teams aus den Großherzogtum haben zunächst Heimrecht. Die Spiele finden am 11. und am 18. Juli statt.

Progrès Niederkorn darf im Falle eines Playoff-Sieges gegen den Cardiff Metropolitan University FC ebenfalls in die Qualfikation zur Europa League. In der ersten Runde wartet Cork City aus Irland.

(th/L'essentiel)