Jeff Henckels fliegt zu den Spielen nach Tokio

Jeff Henckels darf in diesem Sommer für das Team Lëtzebuerg bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen und ist damit der zwölfte Athlet der Delegation aus dem Großherzogtum. Der Bogenschütze profitierte von der Tatsache, dass eine andere Nation, die aufgrund ihres internationalen Rankings einen Platz erhalten hatte, auf die Entsendung eines Athleten verzichtete. Luxemburg erhielt den Platz und der nationale Bogensportverband hat sich für Jeff Henckels entschieden.

Der 36-jährige Recurve-Schütze hinterließ zuletzt im Weltcup in Paris einen starken Eindruck, wo er in der Qualifikationsrunde den nationalen Rekord über die 70-Meter-Distanz verbesserte. In der ersten K.o.-Runde war für Henckels dann aber im Duell gegen den Ukrainer Dan Olaru Schluss.

Die weiteren Athleten, die für Luxemburg nach Tokio fliegen: Bob Bertemes (Kugelstoßen), Charel Grethen (1500-Meter-Lauf), Stefan Zachäus (Triathlon), Ni Xia Lian und Sarah de Nutte (Tischtennis), Raphaël Stacchiotti und Julie Meynen (Schwimmen), Nicolas Wagner (Reitsport), Christine Majerus, Kevin Geniets und Michel Ries (Radsport)

(Nicolas Grellier/L'essentiel)