Käerjeng verliert gegen Bocholt im Europacup

Es hatte schon schlecht begonnen für Handball Käerjeng, denn nach nur 16 Minuten Spielzeit standen sie mit sieben gegnerischen Tore im Rückstand (4-11). Wenig mobil, wirkungslos gegen den belgischen Torhüter Björn Alberts und nicht in der Lage, die schnellen Gegenangriffe der Achilles Bocholt zu stoppen, erlitten die Bascharageois eine Niederlage. Und ihre Fans mit ihnen.

Die Handballer von Käerjeng tauten jedoch allmählich wieder auf, sodass sie kurz vor der Pause (17-16, 29.) wieder die Führung übernehmen konnten.

Nach der Pause setzte das Bascharageoise Team auf Milasin Trivic, um Gräben in der belgischen Verteidigung zu graben (23-20, 38.). Temelkov verpasste in der 40. Minute eine weitere Drei-Tore-Führung für Käerjeng auf sieben Metern, und verpasste so die Gelegenheit, Käerjeng (24-21) weitere drei Tore zu verschaffen. In der Zwischenzeit sammelte Bocholt wieder Tore (24-24, 43.) und übernahm die Führung (25-28, 50., dann 25-30, 53.) gegen die Bascharageois, die von dieser Begegnung inzwischen körperlich sehr hart getroffen wurden. Die Luxemburger verloren am Ende (29-33).

Le @handballkaerjeng s'incline face à @AchillesBocholt (29-33) au 2e tour aller de la @EhfCup @EHF. Retour à Bocholt le 13 octobre #Handball #Luxembourg — Nicolas Martin (@ncs_martin) 7 octobre 2018

Mené 4-11 à la 16e minute le @handballkaerjeng s'accroche face aux Belges du @AchillesBocholt et mène 17-16 à la mi-temps au 2e Tour de la @EhfCup #Luxembourg #ehf pic.twitter.com/9la3mncRBJ — Nicolas Martin (@ncs_martin) 7 octobre 2018

(Nicolas Martin/L'essentiel)