Diego Ulissi setzt sich auf der ersten Etappe durch

Die Skoda Tour de Luxembourg rollt wieder durch das Großherzogtum. Die erste Etappe, die am Montagvormittag an der Coque startete und an der Place de l'Europe in Luxemburg ihr Ende fand, entschied der Italiener Diego Ulissi nach 133 Kilometern für sich. Er setzte sich im Schlusssprint gegen seine Konkurrenz durch und übernahm somit auch die Führung in der Gesamtwertung.

Über weite Strecken führte eine fünfköpfige Ausreißergruppe das Feld an. Mit dabei war auch der Franzose Alex Zingle, der bei zwei Bergwertungen ganz vorne war, später allerdings stürzte. Weil das Hauptfeld das Tempo gegen Ende des Rennens erhöhte, wurden die Ausreißer etwa zehn Kilometer vor der Ziellinie eingeholt.

(L'essentiel)