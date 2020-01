Johansson kurz vor Wechsel nach Sevilla

Nach Bayern sollte Ryan Johansson einen neuen großen europäischen Klub entdecken. Nach Angaben von El Desmarque steht der 18-jährige Luxemburger Ryan Johansson kurz davor vom FC Bayern zum FC Sevilla zu wechseln und ist bereits in Spanien angekommen. Sein bayerischer Teamkollege Taylor Booth hat ein Video auf Instagram mit dem Titel «Farewell to Ryan» veröffentlicht.

El Desmarque erklärte, dass der U19-Mittelfeldspieler in Andalusien zunächst die Reservemannschaft (D3) verstärken werde, mit der Option in den Profi-Kader zu wechseln. Ryan Johansson spielte in seiner Jugend für US-Hostert und RFCU und wechselte 2015 in die Jugendauswahl des FC Metz, bevor es 2017 nach Bayern ging.

(L'essentiel)