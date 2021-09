Düdelingen schlägt Racing bei Torfestival

Dudelange gewann am Sonntag in einem rasanten und spektakulären Spiel bei Racing (4:3). In den entscheidenden Momenten, in denen das Spiel aus den Fugen geriet, gelang es den Mannen von Carlos Fangueiro, die Situation besser in den Griff zu bekommen. F91 führt nun die BGL-Liga mit 11 Punkten an.

Technik, Geschwindigkeit, Risikobereitschaft und keine Rücksicht. In der ersten Halbzeit des Spiels zwischen zwei Spitzenmannschaften gab es jede Menge Chancen zu bestaunen. Dejvid Sinani eröffnete mit seinem Treffer die Partie, als er einen Ball im Strafraum abfing (0:1, 6. Spielminute). Nachdem Yann Mabella in der neunten Minute den Ball nicht im Tor unterbringen konnte, nutzte Mana Dembélé einen verunglückten Schuss von Loris Tinelli, als dieser am Boden lag (1:1, 13.).