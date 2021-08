Christine Majerus in schweren Sturz verwickelt

Christine Majerus ist auf der dritten Etappe der Simac Ladies Tour, die vom 24. bis 29. August in den Niederlanden stattfindet, schwer gestürzt. Während sie sich an der Spitze des Feldes befand, kam wenige Kilometer vor dem Ziel eine Konkurrentin vor ihr zu Fall. Die Luxemburgerin konnte nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls.

Majerus musste nach diesem schweren Sturz aufgeben und wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sieg ging an die Niederländerin Lonneke Uneken, die sich im Sprint durchsetzte.

"It was our plan to attack with 5 km to go, that's why we were in front with so many of us. Suddenly there was a crash, it happened in a split second. I'm happy that I can finish it off. I hope everyone is ok." ️ - @LonnekeUneken #teamsdworx #wesparksuccess pic.twitter.com/wDITYACDCE