Die Bohemians schlagen den F91 Düdelingen

Der F91 verpasste am Donnerstag mit der 0:1-Niederlage gegen die irischen Bohemians die Rückkehr in den Europapokal.

Die Mannschaft kann dritte Qualifikationsrunde der Europa League Conference weiterhin erreichen, dafür müssen sie das Rückspiel am kommenden Donnerstag in Irland aber gewinnen.

We also apologize to the fans of @bfcdublin. Some logistical problems meant that we were unable to broadcast the match.



Hope that we will meet again one day to welcome you as it should be to Luxembourg and to live our common passion which is football.



See you soon in Dublin ????????