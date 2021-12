Swift muss weitere Niederlage einstecken

Der Swift kommt aktuell nicht in Fahrt. Nach einem überzeugenden Sieg gegen den F91 hatte Hesperingen in der vergangenen Woche auf dem Rasen der Jeunesse verloren. Am Sonntag folgte eine erneute Heimniederlage gegen Hostert. Trani (56.) und Steinmetz (90.) knackten in der zweiten Halbzeit die Abwehr von Hesperingen.

Als Konsequenz dieser Niederlage wurde Swift in der Tabelle von Differdingen überholt. Diese wiederum schlugen Ettelbrück mit 4:0. Zudem siegte die Jeunesse in Rodingen (1:4) während das Spiel zwischen Rosport und Mondorf (1:1) unentschieden ausging.

Am Samstag festigte der Tabellenführer Düdelingen seinen Platz, indem er Hamm Benfica mit 0:4 besiegte.

(th/L'essentiel)