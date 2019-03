Escher Clubs straucheln – Düdelingen zieht vorbei

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der BGL Ligue hat Fola Esch am Sonntag wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen lassen. Die Mannschaft kam gegen Una Starssen nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Benjamin Runser sorgte für die Strassener Führung, , bevor Moussa Seydi für Fola den Ausgleich erzielte.

F91 Düdelingen nutzte die Gunst der Stunde und eroberte die Tabellenführung. Der amtierende Meister gewann in Mondorf mit 2:1. F91 liegt nun mit einem Punkt vor den Eschern.

Jeunesse Esch hatte ebenfalls durch die Niederlage des Stadtrivalen die Chance Platz 1 zurückzuholen, spielte in Ettelbrück aber ebenfalls nur 1:1. Eine Klatsche holte sich der FC Differdingen ab. Das Team verlor das Südwest-Derby gegen Union Titus Petingen mit 1:5.

BGL Ligue, 16. Spieltag:

Hamm Benfica – Racing Luxemburg 2:0

Etzella Ettelbrück – Jeunesse Esch 1:1

US Hostert – Progrès Niederkorn 0:1

Fola Esch – Una Strassen 1:1

US Mondorf – F91 Düdelingen 1:2

Victoria Rosport – US Rümelingen 4:2

FC Difefrdingen – Union Titus Petingen 1:5



(L'essentiel)