«Haben Schreie aus der Nachbarkabine gehört»

Plexiglashauben, häufige Tests, weitestgehende Abschottung einzelner Gruppen, ständige Kontrollen: Die beiden Athleten aus dem Großherzogtum, Matthieu Osch und Gwyneth ten Raa (Ski alpin), stehen in Peking Olympische Winterspiele bevor, die bis in den letzten Winkel vom Coronavirus beherrscht werden. Wie der Missionschef des Teams aus Luxemburg, Heinz Thews, am Donnerstag aus China berichtet, gelten vor Ort strengste Vorsichtsmaßnahmen. China verfolgt nach wie vor die sogenannte No-Covid-Strategie.

«Sie wollen um jeden Preis verhindern, dass es im Olympischen Dorf zu Infektionen oder gar größeren Ausbrüchen kommt», erklärt Thews. Sportler, Betreuer und das gesamte Hilfspersonal aus sämtlichen Nationen müssten sich stets in abgeschotteten Personengruppen bewegen. Außerdem würden sämtliche Beteiligten sehr häufig getestet. Der erste dieser Reihe hätte bereits nach der Landung auf chinesischem Boden stattgefunden. «The deepest ever. Ich habe in Luxemburg noch nie erlebt, dass das Teststäbchen so tief hineingesteckt wird. Man hat die Schreie aus den Nachbarkabinen gehört», wie Thews erklärte. Danach hätte die fünfköpfige Delegation sieben Stunden auf den Zimmern auf ihre – allesamt negativen – Ergebnisse warten müssen.

Sightseeing ist nicht möglich

Die sportlichen Bedingungen rund um das alpine Olympiadorf in Yangyin hätten sich dann aber als paradiesisch erwiesen. «Wir sind extrem begeistert von den Pisten und dem Kunstschnee. Unser Team konnte bereits am Tag nach der Ankunft voll trainieren, mehrere Hänge sind freigegeben. Die Temperaturen sind konstant niedrig, die Trainingseinheiten super zu planen. Die gesamte Organisation wird von Fachleuten des internationalen Ski-Verbandes FIS begleitet», sagte Thews.

«Team Lëtzebuerg» wird nach der Landung in China am 1. Februar empfangen. (Foto: COSL)

Ein Bild von China und seiner Kultur können sich die Sportler aus Luxemburg aber nicht machen. Sightseeing werde wegen der Pandemie nicht möglich sein. Allerdings bestehe für die Sportler wohl die Möglichkeit, anderen Wettkämpfen beizuwohnen. «Da ist das Interesse natürlich sehr groß. Aber wie die Bedingungen dafür genau aussehen, wird noch abschließend von der Organisation geklärt», so der Missionschef.

Matthieu Osch, der bereits vor vier Jahren in Pyeongchang in Südkorea auf Medaillenjagd ging, und die 16-jährige Gwyneth ten Raa haben sich jeweils für die Rennen im Slalom und Riesenslalom qualifiziert. Ten Raa geht am 7. Februar und Osch am 13. Februar im Riesenslalom an den Start. Die Rennen im Slalom gehen am 9. Februar (ten Raa) und am 16. Februar (Osch) über die Bühne. Beide Sportler werden bei der Eröffnungsfeier am morgigen Freitag 4. die Luxemburger Flagge schwenken.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)