Über dieses Siegestor eines Fußballers aus Luxemburger im Bernabeau-Stadion gegen Real Madrid wird man im Großherzogtum wohl noch lange sprechen. Der Nationalspieler Sébastien Thill erzielte am Dienstagabend für seinen Club Sheriff Tiraspol den Siegtreffer zum 2:1. Thill traf mit einem fulminanten Schuss in den Winkel. Seine Familie, die wir besuchen durften, konnte es in dem Moment nicht fassen.

«Es ist wunderbar und unerklärlich», sagt Nathalie, die Mutter von Sébastien Thill und ergänzt: «Wir haben das Spiel mit der ganzen Familie vor dem Fernseher verfolgt und waren alle sehr nervös. Als Séba das Tor schoss, begann mein Herz zu rasen. Ich war zu Tränen gerührt und hatte Gänsehaut. Wir hatten befürchtet, dass Sheriff im Bernabeau untergeht, aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe mir das Tor seit gestern Dutzende Male angesehen, und ich habe immer noch Gänsehaut.»

« Ich habe immer noch Tränen in den Augen »

Wenige Minuten nach dem Schlusspfiff hatte die Mutter ihren Sohn am Telefon. «Die ganze Familie hat ihm gratuliert. Er hat gesagt, dass er hundemüde aber auch sehr glücklich ist», erzählt sie. Marek, der Jüngste der Thill-Brüder verrät: «Als Séba das Tor geschossen hat, habe ich wie verrückt geschrien.» Großmutter Francine fügte hinzu: «Wir haben alle gebrüllt. Ich glaube, wir haben die ganze Straße geweckt.»

Jean-Marie, Thills Großvater, wachte in dem Moment auf, als sein Enkel das Tor erzielte. «Als ich sie alle schreien hörte, dachte ich sofort, dass er ein Tor geschossen hat», sagt der 73-jährige «Mir fehlen die Worte und ich habe immer noch Tränen in den Augen, wenn ich an dieses Tor denke», so der 73-Jährige weiter.

(Frédéric Lambert/L'essentiel )