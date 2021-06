Sarah De Nutte qualifiziert sich für Olympia in Tokio

Sarah De Nutte hat sich für die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer qualifiziert. Dies teilt der luxemburgische Tischtennisverband FLTT am Dienstagvormittag mit. Demnach hat der internationale Verband ITTF am Dienstagvormittag offiziell ihren Quotenplatz im Damen-Einzel bestätigt.

Bei zehn noch zu vergebenden Plätzen konnte sich die Luxemburgerin demnach als neunte Spielerin über ihre Weltranglistenposition ein Ticket für Tokio sichern – unter Vorbehalt der Quotenplatzbestätigung durch das COSL.

Neben Ni Xia Lian wird Sarah De Nutte somit als zweite luxemburgische Tischtennisspielerin im Sommer in Japan an die Platte gehen. De Nutte ist nach Ni Xia Lian und Peggy Regenwetter erst die dritte luxemburgische Tischtennisspielerin überhaupt, die an Olympischen Spielen teilnehmen wird.

(aub/L'essentiel)