Etzella empfängt nach Sieg Steinsel zum Topspiel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Etzella Ettelbrück ist im Basketball-Oberhaus des Großherzogtums scheinbar nicht zu stoppen. Der Tabellenführer der Total League feierte am Mittwochabend im Nachholspiel seinen 15. Saisonsieg: 115:91 hieß es am Ende aus Sicht der Ettelbrücker gegen Arantia Larochette. Bisher musste Etzella erst eine Niederlage hinnehmen – am dritten Spieltag gegen T71 Düdelingen (90:91).

Tabelle:



1. Etzella 16 1519:1179 31

2. Basket Esch 16 1351:1193 28

3. Amicale 16 1332:1154 28

4. T71 16 1448:1346 27

5. Racing 16 1283:1179 25

6. Sparta 16 1259:1330 22

7. Musel Pikes 16 1251:1299 22

8. Arantia 16 1260:1493 20

9. Kordall Steelers 16 1266:1477 19

10. Résidence 16 1201:1475 18

Aufseiten der Ettelbrücker lieferten insbesondere Billy McNutt (30 Punkte), Cristen Wilson (28 Punkte) und Philippe Gutenkauf (25 Punkte) eine starke Partie ab.

Nun steht der Truppe von Chefcoach Kresimir Basic jedoch ein echter Härtetest bevor: Amicale Steinsel ist am Sonntag zu Gast. Der Meister und Pokalsieger steht mit drei Punkten Rückstand auf Ettelbrück derzeit auf Platz drei der Tabelle. Aber nicht nur deshalb wird Amicale alles in die Waagschale werfen: In der Hinrunde ließ Ettelbrück dem Serienmeister beim klaren 72:48-Sieg keine Chance.

Total League, 17. Spieltag:

Samstag:

Racing Luxemburg – Kordall Steelers (18.30 Uhr)

Arantia Larochette – Musel Pikes (20.30 Uhr)

Basket Esch – Sparta Bartringen

T71 Düdelingen – Résidence Walferdingen

Sonntag:

Etzella Ettelbrück – Amicale Steinsel (17.15 Uhr)



(sw/L'essentiel)