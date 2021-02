Videoanalyst von F91 heuert bei Monaco an

Hier, après le succès sur la pelouse du RM Hamm Benfica, les joueurs du F91 Diddeleng ont fêté le départ de Nelson Morgado, analyste vidéo, qui rejoint le staff de Niko Kovač à l’AS Monaco ????????



Merci Nelson pour ton travail et plein de succès à Monaco de tout Dudelange ! pic.twitter.com/B2SEWLhCmP — F91 Diddeleng (@F91Diddeleng) February 18, 2021

Von der BGL-Liga in die erste Liga Frankreichs. Düdelingen verliert seinen Videoanalysten Nelson Morgado an den französischen Erstligisten AS Monaco. Das teilt der BGL-Verein am Donnerstag mit. Der Portugiese war erst im Sommer nach Düdelingen zurückgekehrt, wo er bereits von 2017 bis 2019 unter Vertrag stand. In der Zwischenzeit hatte er für Virton aus Belgien als Videoscout gearbeitet.

Monaco ist derzeit Vierter der französischen Liga und besticht unter Trainer Nico Kovac mit seiner offensiven Spielweise. Bei den Monegassen wird Morgado mit Spielern wie dem Franzosen Wissam Ben Yedder und dem Deutschen Kevin Volland zusammenarbeiten.

(ng/L'essentiel)