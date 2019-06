Uefa weist auch Berufung der FLF zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Luxemburger Fußballverband (FLF) musste erneut eine Schlappe einstecken. Die Uefa wies auch die Berufung im Fall Junior Moraes zurück. Das teilte die FLF am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit bestätigte die Uefa ihr früheres Urteil, das am 2. Mai von der der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer der Uefa gefällt wurde.

Noch am Dienstg hatte sich der nationale Verband optimistisch gezeigt, das EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine nachträglich am «grünen Tisch» gewinnen zu können.

FLF will Gründe von der Uefa

Der ukrainische Nationalspieler Junior Moraes steht im Mittelpunkt des Verfahrens. Der gebürtige Brasilianer war zum bei der 1:2-Niederlage Luxemburgs zum Einsatz gekommen. Um für ein anderes Land spielen zu können, muss ein Fußballer fünf Jahre ununterbrochen darin gelebt haben. Dies war bei Moraes nicht der Fall.

Die FLF möchte nun bei der Uefa die Gründe für die Entscheidung in Erfahrung bringen. Danach wolle der Verwaltungsrat über weitere Schritte entscheiden.

(jg/L'essentiel)