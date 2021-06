Düdelingen steht im Finale um die Meisterschaft

Wie schon in der ersten Halbfinalbegegnung mit Résidence Walferdingen behielten die Basketballer von T71 Düdelingen auch am Mittwochabend in Spiel zwei die Oberhand und zogen nach dem 93:76-Sieg in die Finalserie der Total League ein. Das Team von Ken Diederich führte zur Halbzeit bereits mit 45:26.

Tom Schumacher erzielte insgesamt 16 Punkte, der Amerikaner Stephen Harris 23. In der letzten Saison von Trainer Ken Diederich und den Spielern Tom Schumacher und Frank Muller kann T71 den dreizehnten Titel in seiner Vereinsgeschichte holen.

Auf wen die Düdelinger im Finale treffen muss noch ermittelt werden. Im zweiten Halbfinale zwischen Etzella Ettelbrück und Basket Esch kommt es am Freitag zum entscheidenden dritten Duell. Das erste Spiel konnte Ettelbrück durch einen Buzzerbeater gewinnen, Esch gewann Spiel zwei mit 101:81.

(Tom Verguez/L'essentiel)