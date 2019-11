Die jungen Wilden überraschen Stacchiotti

Selbst Raphaël Stacchiotti war zufrieden: Die nächste Schwimmer-Generation in Luxemburg gibt Gas. Das hat sie an diesem Wochenende bei den Luxemburger Meisterschaften in Differdingen im kleinen Becken gezeigt. Der für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierte Ettelbrücker musste sogar einen seiner vielen nationalen Rekorde an den gerade mal 18-jährigen Rémi Fabiani abgeben, der sich zusammen mit Max Mannes für die Kurzbahn-EM im Dezember in Glasgow qualifizierte.

«Zum ersten Mal werden wir bei der Europameisterschaft fünf Jungen (und ein Mädchen, Monique Olivier) haben», sagte der Präsident des Luxemburger Schwimm- und Rettungsverbandes, Marco Stacchiotti. «Ich bin sehr überrascht von den Ergebnissen», betonte Rémi Fabiani. «Ich habe einen Meilenstein erreicht. Ich hatte ein kompliziertes Ende der letzten Saison. Ich musste einen Schritt zurück zu gehen und meine Einstellung zum Schwimmen nochmal ändern. Das hat mir sehr geholfen.»

(nm/L'essentiel)