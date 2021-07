Swift Hesperingen scheitert an NK Domzale

Für Swift Hesperingen ist der Europapokal bereits in der ersten Qualifikationsrunde zu Ende. Das Team von Trainer Vincent Hognon kam am Donnerstagabend im Conference-League-Rückspiel gegen den slowenischen Vertreter NK Domzale im Stade Josy Barthel nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das Hinspiel hatte Domzale mit 1:0 gewonnen. Hamidou Séné brachte Swift in der 31. Minute mit 1:0 in Führung, Matthias Käit erzielte nach einer Stunde den Ausgleich.

(sw/L'essentiel)