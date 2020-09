Nzoki wird in Luxemburg positiv auf Epo getestet

Der Kenianer Joseph Mbatha Nzoki war bei seinem Sieg beim 58. Halbmarathons der Route du Vin in Luxemburg positiv auf das Dopingmittel Epo getestet worden und für vier Jahre gesperrt worden. Dies teilte die luxemburgische Anti-Doping-Agentur (ALAD) am Mittwoch mit.

Demnach hat die ALAD die Urinprobe des kenianischen Sieger an ein von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zertifizierten Labor geschickt. Deren Analyse der A-Probe habe die verbotene Substanz Erythropoetin (Epo) nachgewiesen.

Am 19. August 2020 verhängte die kenianische Anti-Doping-Agentur (KADA) eine vierjährige Sperre, die am 20. Dezember 2019 begann, dem Datum, an dem der Athlet vorläufig suspendiert wurde.

