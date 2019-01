Die Großen des Schwimmsports in der Coque

Das Euro Meet 2019, das von Freitag bis Sonntag in der Croque in Luxemburg stattfand, hielt mit einem gut geschnürten Paket aus Eliteschwimmern, einer Lichtshow und einem durchdachten Rahmenprogramm sein großes Versprechen: «Es ist fabelhaft», sagt der luxemburgische Schwimmer Raphaël Stacchiotti. «Von der Organisation her ist es fast wie bei der Europameisterschaft. Und all das mit der Arbeit von Freiwilligen», schwärmt er.

Die Größen des Schwimmsports waren zwar nicht in Bestform, aber haben eine solide Leistung hingelegt. Einige der Schwimmer konnten beim Euro Meet 2018 noch in die Top 5 gelangen.

Platz drei, vier und fünf für Luxemburger Schwimmer

Die internationalen Stars Sarah Sjöström und Marco Koch waren die großen Sieger des Euro Meet 2019. Während der rumänische Robert-Andrei Glinta (50 m Rücken, 24:83), die Italienerin Martina Carraro (50 m Brustschwimmen, 30:70) und der Brite Ben Proud (50 m Freistil, 21:71) mit ihren Ergebnissen die bisherigen Rekorde aus den jeweiligen Bereichen des Euro Meet brechen konnten. Der ungarische Star Katinka Hosszu steigerte im Laufe des Wettbewerbs ihre Leistungen und gewann drei Turniere.

Die luxemburgischen Athleten erreichten zehn A-Finals (Jacqueline Banky, Max Mannes, Julien Henx, Monique Olivier, Raphaël Stacchiotti). Max Mannes konnte im 100 Meter Rücken sogar den dritten Platz machen, dicht gefolgt von Stacchiotti auf dem vierten Platz. Stacchiotti belegte zudem im 200 Meter Lagen Platz 5. Die luxemburgischen Schwimmer reagierten positiv auf ihre Chancen und Ergebnisse im diesjährigen Euro Meet: «Für mich ist das eine Überraschung», sagte Mannes, während Banky vor allem genoss «im Finale gegen Katinka Hosszu» schwimmen zu können.

(Nicolas Martin/L'essentiel)