Progrès gegen Rosport – Kracher im Viertelfinale

Die Viertelfinals in der Coupe de Luxembourg stehen. Die Runde der letzten acht Mannschaften wurde am Freitag ausgelost. Mit der Partie Progrès Niederkorn gegen Victoria Rosport wurde nur eine reine BGL-Begegnung gezogen. Nach aktuellem Stand der Tabelle also eine Begegnung zwischen dem Tabellenzweiten und dem -zwölften. der Liga.

Die anderen Teams aus dem Oberhaus haben vermeintlich leichte Lose erwischt: F91 Düdelingen als Titelverteidiger muss bei Zweitligist Wiltz antreten. Doch Vorsicht ist geboten: Wiltz hat in der letzten Runde Jeunesse Esch aus dem Wettbewerb gekickt. Der FC Differdingen bekommt es mit Swift Hesperingen, ebenfalls zweite Liga, zu tun. Die letzte Partie in der Runde der letzten Acht tragen Monnerich und Titelverteidiger Racing Luxemburg aus. Die Zweitliga-Truppe aus Monnerich hat mit Fola Esch bereits einen Erstligisten aus dem Rennen geworfen.

Coupe de Luxembourg,

Swift Hesperingen – FC Differdingen

FC Wiltz – F91 Düdelingen

Progrès Niderkorn – Victoria Rosport

FC Monnerich – Racing Luxemburg



