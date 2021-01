Luxemburg Open sind Mitte September geplant

Endlich eine Perspektive. Die Organisatoren des WTA-Turniers in Kockelscheuer gaben am Donnerstag bekannt, dass das Tennisevent 2021 stattfinden wird, wenn die Corona-Pandemie es zulässt. Der Termin steht noch nicht genau fest, sollte aber in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. «Wir sind uns zu 100 Prozent sicher, dass wir das Turnier durchführen. Der Dreijahresvertrag garantiert, dass das Turnier in den Jahren 2021, 2022 und 2023 auf dem Kalender steht», sagt Turnier-Direktorin Danielle Maas. Vorerst steht der Spielplan bis Wimbledon im Juni fest.

Das Turnier in Kockelscheuer soll von Montag, 13. September bis Sonntag, 19. September stattfinden. «Wir haben um diesen Termin gebeten, und es besteht eine gute Chance, dass sie ausgewählt wird», fügt Maas hinzu. Denn die Woche nach den US Open ist ein Wunschtermin. «Wir hoffen, dass wir nicht hinter verschlossenen Türen spielen müssen», sagt sie, «und wenn wir die Öffentlichkeit unterbringen können, würde dieser Termin im Frühherbst es uns ermöglichen, Outdoor-Aktivitäten, ein ‹Meet and Greet› oder ein Dorf für die Öffentlichkeit zu organisieren. Innerhalb von zwei Monaten werden wir ein angepasstes Hygienekonzept vorschlagen».

Das Turnier sollte im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Doch die Ausgabe 2020, die für Oktober und November geplant war, ist im Juni abgesagt worden. «Die Anforderungen der WTA erlaubten es uns nicht, das Turnier gemäß unseren Erwartungen zu organisieren», sagte die Organisation.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)