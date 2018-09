Berchem muss nach Torgala zum Meister

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der HC Berchem hat zum Auftakt der neuen Saison in Luxemburgs Handball-Oberhaus ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft zeigte am ersten Spieltag kein Erbarmen mit dem HB Petingen und fegte ihren Gegner mit 55:25 aus der Halle. Wo Berchem nach der Sommerpause tatsächlich steht, dürfte sich am Samstag zeigen.

Tabelle:



1. HC Berchem 1 +30 2

2. HB Käerjeng 1 +16 2

3. HB Düdelingen 1 +3 2

4. Red Boys Differdingen 1 0 1

5. Handball Esch 1 0 1

6. HBC Schifflingen 1 -3 0

7. Chev Diekirch 1 -16 0

8. HB Petingen 1 -30 0

Das Team von Trainer Adrian Stot empfängt mit Handball Käerjeng den amtierenden Meister. Das Spiel in der Hall Sportif Krauthem wird um 20.15 angeworfen. Käerjeng ist gegen Diekirch ebenfalls souverän in die neue Spielzeit gestartet. Am Ende stand ein nie gefährdeter 36:20-Heimsieg.

Im dritten Samstagsspiel treffen mit den Red Boys Differdingen und dem HB Düdelingen zwei weitere Schwergewichte der Nationaldivision aufeinander. Schifflingen und Esch komplettieren den Spieltag. Sie stehen sich am Sonntag gegenüber.

Handball-Nationaldivision, 2. Spieltag:

Samstag:

HC Berchem – Handball Käerjeng (20.15 Uhr)

Chev Diekirch – HB Petingen

Red Boys Differdingen – HB Düdelingen



Sonntag:

HBC Schifflingen – Handball Esch (18.30 Uhr)



(sw/L'essentiel)