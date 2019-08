Barreiro will nur noch für die Profis auflaufen

Der 19 Jahre alte Leandro Barreiro ist luxemburgischer Nationalspieler und Mittelfeldspieler beim deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05.

In Mainz wurde Barreiro in der vergangenen Runde als Allzweckwaffe eingesetzt: Er trainierte mit dem Bundesligakader, spielte mit der U19 um den Meistertitel der Bundesliga Südwest, übernahm eine wichtige Rolle im Abstiegskampf der U23 in der Regionalliga. Und dann war da eben auch noch seine Position als Nationalspieler in Luxemburg.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragte das junge Talent, ob es schwierig war, immer wieder den Schalter umzulegen und sich auf das neue Team einzustellen. Barreiro sagte dazu: «Das war eine sehr intensive Saison, die Schule kam ja auch noch dazu. Aber es hat Spaß gemacht.» Sein neues Ziel sei dennoch, möglichst nur noch für zwei Mannschaften anzutreten: für die Mainzer Profis und für Luxemburg.

(mb/L'essentiel)