«Esch-​​​​Plage» ist bereit für das große Finale

Mittlerweile haben sich die meisten Beachvolleyballer in Luxemburg und Umgebung diese Veranstaltung dick in ihren Terminkalendern angestrichen: die «Luxembourg Beach Open» in Esch/Alzette. Der ansässige Volleyballclub organisiert das Turnier im diesem Jahr bereits zum 25. Mal.

Auf fünf Feldern treten 400 Spieler in 75 Teams am Samstag und Sonntag in den freundschaftlichen Wettstreit. In diesem Jahr wurden dafür insgesamt 1000 Tonnen Sand auf den Gaalgebierg gebracht. Neben dem Sport wird den Zuschauern und Teilnehmern darüber hinaus ein großes Rahmenprogramm geboten, das neben Live-Musik auch Cocktail-Stände und Jacuzzis umfasst.

Die Veranstaltung startet mit einer After-Work-Party am Freitag, der Wettkampf, bei dem auch die Halbfinals und das Endspiel um die Luxemburger Meisterschaft ausgetragen werden, am Samstag um 9 Uhr. Im großen Amateurturnier stehen sich jeweils vier Spieler gegenüber. In jedem Team muss mindestens eine Frau spielen und darf höchstens ein Spieler stehen, der im Verband (FLVB) gemeldet ist.

(L'essentiel)