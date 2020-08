Die zweite Qualifikations-​​Runde im Visier

Drei luxemburgische Klubs nehmen an der ersten Qualifikationsrunde der Europa League teil, deren Auslosung am Montag in der Uefa-Zentrale in Nyon stattfand. Demnach werden der FC Differdingen, Progrès Niederkorn und die Union Titus Petingen am 27. August um den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde spielen.

Differdingen wird auf einen Club aus Bosnien-Herzegowina, Zrinjski Mostar, treffen. Petingen trifft auf den Sieger des Vorrundenspiels zwischen Lincoln Red Imps aus Gibraltar und Pristina aus dem Kosovo. Schließlich wird Progrès Niederkorn auf den Sieger des Vorrundenspiels zwischen Engordany (Andorra) und Zeta Golubovci (Mazedonien) treffen.

Die Spiele finden am 27. August statt. Wenn nötig gibt es Verlängerung und Elfmeterschießen. Die Sieger ziehen in die zweite Qualifikationsrunde der Uefa Europa League ein. Progrès Niederkorn wird zuhause spielen.

(jw/L'essentiel)