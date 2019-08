F91 gelingt die Sensation im Elfmeterschießen

Das Rückspiel gegen Ararat Armenia in den Playoffs der Europa League-Qualifikation ging am Donnerstagabend nach Verlängerung 2:1 für Düdelingen zu Ende, wurde aber letztendlich erst im Elfmeterschießen entschieden. Nachdem die Partie recht ausgeglichen und mit guten Chancen für die Düdelinger begonnen hatte, sorgte Ararat-Mittelfeldspieler Mailson Lima in der 24. Minute für das erste Tor. Damit war die F91 noch mehr unter Druck, als durch die Hinspiel-Niederlage (1:2) sowieso schon.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit folgte der Hoffnungsschimmer. Nach Handspiel durch die Armenier konnten die Düdelinger durch Elfmeter ausgleichen und die Partie nahm deutlich an Fahrt auf. Während die Gäste zunehmend mauerten und zuweilen recht aggressiv gegen die luxemburgischen Angreifer vorgingen, drehte die F91 deutlich auf und ging in der 71. Minute durch Treffer von Sinani in Führung. Die Zeichen standen nach weiteren vergebenen Chancen auf Verlängerung, da die Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel sich in einem 3:3-Unentschieden gegenseitig aufhoben.

In der Verlängerung passierte recht wenig, die Entscheidung musste im Elfmeterschießen gefunden werden. Erst nach sechs Schüssen machten die Düdelinger den Sack zu und verwandelten ihren Elfmeter, während die Armenier weit am Tor vorbei schossen.

(L'essentiel)