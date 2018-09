Luxemburg trifft auf Irland und Großbritannien

Am Hauptsitz der Europäischen Handballföderation in Wien wurden am Freitag die Gruppen der ersten Qualifikationsphase zur Europameisterschaft 2022 ausgelost. Luxemburg trifft in der Gruppe A auf Großbritannien, Irland und Bulgarien.

Die Spiele werden in Form eines Turniers vom 4. bis 6. oder vom 11. bis 13. Januar ausgetragen. Das Heimrecht wurde den Bulgaren zugelost. Der Gewinner der Gruppe qualifiziert sich für die Relegationsrunde.

(sw/L'essentiel)